Warner Bros volverá a estrenar sus películas exclusivamente en cines a partir de 2022

Esta reapertura coincidirá prácticamente con el estreno de Godzilla Vs Kong , superproducción de Warner Bros que verá la luz el 31 de marzo en salas y HBO Max al mismo tiempo.

Warner Bros. y la pandemia

Esta estrategia comercial no funcionó nada bien en Eatados Unidos , donde la película de Christopher Nolan ha recaudado solo 57,9 millones de dólares y además no se pudo ver en mercados tan importante como el de Los Ángeles hasta la semana pasada.

Bajo estas condiciones ya se han estrenado apuestas tan ambiciosas de Warner Bros como Wonder Woman 1984.

El mismo camino seguirán el remake de Dune a cargo de Denis Villeneuve, la cuarta cinta de Matrix, el musical de Lin-Manuel Miranda In the Heights, la nueva The Suicide Squad, la recuperación de Mortal Kombat, la secuela de Space Jam, o la cinta Cry Macho de Clint Eastwood.