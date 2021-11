Telecinco Cinema presenta 'Way Down', su mayor apuesta cinematográfica de este otoño

El Banco de España es distinto a cualquier otra entidad financiera. Un banco absolutamente inexpugnable. Pero ni las leyes de Estado ni las leyes de la física asustan a Thom Johnson (Freddie Highmore), el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo quebrar el secreto para acceder a su interior. Este es el punto de partida de 'Way Down', película producida por Telecinco Cinema y dirigida por Jaume Balagueró que se estrena en cines este viernes 12 de noviembre .

De "impresionante factura", en opinión de uno de sus protagonistas, Jose Coronado, e "ideal" para recuperar al público en las salas, "Way Down" es la mayor apuesta de Mediaset para este otoño , según ha confirmado Paolo Vasile, consejero delegado del grupo, que ha apoyado la presentación de la cinta en Madrid, a la que acudió todo el reparto, a excepción de Liam Cunningham y Emilio Gutiérrez Caba.

Balagueró ha explicado que la película, rodada en inglés y español, necesitaba un reparto internacional y no uno cualquiera, sino uno que sintiera la misma "pasión" que les llevó al director y a los productores de Mediaset a poner en marcha el proyecto hace seis años.

"No se puede tirar una película, que es la vida de tanta gente- ha dicho Vasile-. Nuestra responsabilidad es hacer películas que le gusten a la gente , la recuperación ha sido más por las películas que por otras cosas".

Así, con "The Good Doctor" Freddy Highmore a la cabeza -también produce la cinta-, 'Way Down' mezcla con naturalidad actores británicos y españoles, que hablan indistintamente en inglés y español: son Luis Tosar, Sam Riley, José Coronado, el alemán Axel Stein y Astrid Bergès-Frisbey.