Una crítica poética al cambio climático a través de los pinceles del artista español Pejac

"Si seguimos así, pronto 'Blade Runner' no será ciencia ficción, sino una realidad", comenta el artista cántabro Pejac en una terraza de su Santander natal. La película de culto dirigida por Ridley Scott en 1982 no se centra específicamente en el cambio climático, replico. "No, simplemente presenta un mundo en el que no existen los animales y los únicos que aparecen son réplicas robóticas", sentencia el artista recordando el búho de las oficinas centrales de la Tyrell Corporation cuyos ojos tienen el reflejo característico de los replicantes.