Critican la escena del beso de Blancanieves en Disneyland porque fue "sin consentimiento"

Las editoras del portal SFGate, Katie Dowd y Julie Tremaine, firman un artículo en el que destacan que la protagonista "está dormida, por lo que no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe qué está ocurriendo". En este sentido, insisten en que "el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema importante" y preguntan: "¿No habíamos acordado ya que enseñar a los niños que los besos, cuando ambas partes no están dispuestas a darlo, no están bien?".