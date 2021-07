Star Wars se pasa al anime con 'Visions': así luce la antología de la saga galáctica con una mirada oriental

El estudio Trigger, conocido por obras como 'Darling in the Franxx', 'Kill a Kill' o 'Little Witch Academia', se hace cargo de dos historias. En 'The Twins' se explorará una especie de reverso tenebroso de los hermanos Skywalker con dos gemelos en un cuento en el que ella es seducida por el lado oscuro. La historia abordará los sacrificios que será capaz, o no, de hacer su hermano por devolverla a la luz.