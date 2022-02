En directo: concierto de Coldplay en la Expo de Dubai

En marzo de 2022, la banda, compuesta por el vocalista y pianista Chris Martin; el guitarrista Jonny Buckland; el bajista Guy Berryman; y el baterista Will Champion, se embarcará en su gira "Music of the Spheres World Tour", que les ha llevado dos años de planificación. Para este tour, Coldplay ha trabajado con una serie de expertos en medio ambiente para incorporar iniciativas que pretenden reducir las emisiones de carbono hasta en un 50% en comparación con las giras anteriores de la banda.