Los cómicos del programa estadounidense SNL rechazan a Elon Musk como anfitrión invitado

Muchos se sorprendieron cuando a finales del mes pasado se anunció que el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk , sería el anfitrión del mítico programa 'Saturday Night Live', el día 8 de mayo. Una invitación que provocó la reacción indignada de algunos miembros del elenco , según fuentes citadas por 'The New York Post'. A pesar de ello, esta previsto que la emisión se ruede con normalidad.

Nadie se ha negado a aparecer

"Históricamente, si un miembro del elenco no está de acuerdo con un invitado, no tiene que participar en los sketches con él o ella", han señalado desde el programa. "Lorne Michaels, el director, no les obligará a hacer nada que no quieran", han añadido. A pesar de esto, nadie ha rechazado aparecer en ese episodio. "Les caiga bien o no, Elon es un personaje muy interesante. Es todo un showman", han dicho fuentes de SNL.