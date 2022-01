El escritor italiano Alessandro Baricco anuncia que sufre una leucemia crónica

"Hay noticias que dar y esta vez tengo que darlas yo mismo, personalmente. No son demasiado buenas, te lo advierto. Lo que ocurre es que hace cinco meses me diagnosticaron leucemia mielomonocítica crónica ", cuenta Baricco en su post de Instagram.

"Cuando tienes una enfermedad así lo mejor que puedes hacer es hacerte un trasplante de células madre sanguíneas, que lo haré en un par de días (bueno, no es tan sencillo, llevamos meses trabajando en ello, hay que tener paciencia). Para darme las células madre estará mi hermana Enrica, una mujer que a mis ojos ya era bastante especial antes de esta aventura, y mucho más ahora", continúa.

El mensaje acaba en un tono positivo y con una nota de humor: "No cuentes conmigo por un tiempo, pero por otro lado, no te acostumbres demasiado porque a los médicos se les ha metido en la cabeza que me cure y tienen pinta de que podrán hacerlo a tiempo".