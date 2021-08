"Mamma Mia, here I go again": ABBA vuelve con hologramas y cinco canciones nuevas 39 años después

Los cantantes de 'Waterloo' han anunciado un nuevo proyecto musical, tras 39 años de parón. Según ha compartido el grupo en sus redes sociales, se llama ABBA Voyage y se presentará el próximo viernes 2 de septiembre. A esto se suman cinco nuevas canciones, que según todos los indicios, verán la luz también la semana que viene, junto con más detalles sobre el espectáculo. De hecho, dos de los temas, 'I Still Have Faith In You' y 'Don't Shut Me Down' ya habían sido retrasados en numerosas ocasiones.