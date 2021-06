Adrián Rincón, director de orquesta ciego: "Me preocupa que valoren más la discapacidad que la calidad"

El salmantino ha debutado frente a una formación sinfónica de 46 músicos en el concierto de final de curso

"Me siento aliviado porque he vencido un terreno inexplorado y ha sido un subidón", recuerda el joven director

El también pianista anima a las personas ciegas a "arriesgar, a que no tengan prejuicios y nunca dejen de explorar sus límites"

Adrián Rincón, estudiante de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), se ha convertido en el primer director de orquesta de España tras su debut en el mítico y reconocido Auditori de Barcelona frente a una formación sinfónica de 46 músicos.

El salmantino, que actualmente vive en Cataluña - donde se ha formado como director de orquesta - comenzó a interesarse por la música a los tres años gracias a su tío. "Mi pasión por la música despertó cuando iba a casa de mi tío y escuchábamos música clásica. A raíz de ahí, a los seis años, mis padres me apuntaron a una escuela privada", explica el también pianista que ahora ha cumplido un sueño y, al mismo tiempo, ha roto barreras.

Pregunta: ¿Cómo has vivido tu debut? ¿Cuáles son las sensaciones en el día después?

Respuesta: Pues muy intensamente y con mucho entusiasmo e ilusión. Yo lo que he echado de menos ha sido un ensayo más, pero nos hemos quedado con muy buen sabor de boca. La sensación al subir al escenario fue de tensión total, porque primero salen los músicos, afinan y después sales tu ahí con los aplausos y te da subidón. Aunque el subidón de verdad viene al terminar el concierto, el acabarlo y que estés contento a gusto. Nervios también hay porque estás pendiente de que todo salga bien y además tienes que asegurarte de que todos saben lo que tienen que hacer, de cuando salen, cuando no, etc. Además con los nervios incluso metí la pata, se me olvidó hacerles la señal para que se levantaran para saludar, pero un concierto perfecto no existe.

La gente te dice no puedes pero no te razona el por qué. Si no lo hacen yo lo veo como una oportunidad para intentarlo.

P: Una primera vez que también es a nivel estatal. Primer director ciego en España...

R: Me siento muy aliviado porque he vencido un terreno inexplorado. Y ahora, si una persona ciega quiere hacer lo mismo ya tiene algo por donde empezar y puede preguntar para resolver dudas. Yo estaré encantado de hacerlo. Y esto, además, es una puerta para aquellas personas como yo porque todo es posible aunque es verdad que cada uno tiene que conocer sus límites. Una persona ciega no puede decir que quiere ser bombero, porque no. Pero en la dirección no hay nada evidente que diga que no puedes, por lo que es importante probarlo. Porque a veces la gente te dice no puedes, pero no te razona el por qué y si no lo hacen lo veo como una oportunidad para intentarlo.

P: ¿Podríamos decir que has cumplido un sueño?

R: Sí, pero era un sueño ya cuando empecé a estudiar la carrera. Ahora lo que falta es que te programen y confíen en ti y te den una oportunidad. Además también ha sido un reto, sabía que me gustaba la dirección pero no sabía si iba a funcionar.

Lo importante es que tengas una calidad artística buena y la gente disfrute con tu trabajo, lo de ciego es secundario

P: ¿Qué mensaje quieres transmitir después de este primer concierto y haber roto barreras?

R: Que arriesguen, que no tengan prejuicios y que nunca dejen de explorar sus límites.

P: ¿Tienes miedo a que tu invalidez eclipse tu música?

R: Si puede preocuparme en el futuro. Lo importante es que tengas una calidad artística buena, la gente disfrute con tu trabajo y, en este caso, si funcionas como director, lo de ciego es secundario. Es decir, primero lo que haces y lo segundo, que a pesar de la discapacidad que tienes has llegado donde has llegado. Pero sí, me preocupa que valoren antes tu discapacidad que tu calidad.

P: ¿Tu invalidez te ha supuesto algún impedimento a lo largo de tu carrera?

R: Ha habido personas que pensaban que no podía llegar, por supuesto que sí. De hecho, hay profesores que pensaban que no era capaz de sacarlo adelante y se han quedado impresionados al verme. A a nivel personal, sin embargo, te puede sentar mal a veces porque piensas cómo no se pueden poner en tu piel pasa saber que hay cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, en una clase una vez me pidieron analizar un espectograma y yo eso no puedo porque no veo el dibujo. Eso es evidente aunque eso no es un impedimento en el ámbito musical. Siempre se pueden buscar alternativas que se adapten sin bajar el nivel, claro.

P: Beethoven entró en la música y eliminó los prejuicios, quien dirá que tu no serás el siguiente...