Álex Rigola, director de ‘Anatomía de un instante’: “El 23-F convirtió en intocable al rey y lo terminamos pagando caro"

Este miércoles 23 de febrero llegó a Madrid la adaptación teatral de Anatomía de un instante, el libro de Javier Cercas sobre el 23F convertido en la obra canónica de ocurrido el día en que la recién nacida democracia española estuvo a punto de descarrilar.

El estreno coincidió exactamente con el 41 aniversario del intento de golpe de Estado. La obra se estrenó con gran éxito en abril en el Teatre Lliure y, después de representarse en media España, recala en el Teatro de La Abadía. Su director, Álex Rigola, atendió a NIUS al día siguiente del estreno y habló sin tapujos: “Ahora no me darán el Premio Nacional”, exclama riéndose Rigola mirando al equipo técnico del teatro al terminar la entrevista.

¿Por qué quiso adaptar la obra de Cercas?

Retrata un momento apasionante de nuestra historia contemporánea. Estamos hablando del paso de una dictadura a una transición sin que esta dictadura haya muerto. No había caído un tirano para que después surgiera una democracia sino que la democracia nace de estas fauces. Observo la polarización actual en la que nadie parece dispuesto a renunciar un poco a su forma de ver el mundo para conseguir algo conjunto. La transición sobre todo representa la renuncia de muchísimos y de todas las partes para intentar conseguir un sistema democrático. Quizás tenemos que volver a mirar al pasado para ir hacia el futuro.

¿Ha intervenido Javier Cercas en la adaptación?

Simplemente pedía una cosa: que no se alterara lo que se sabe, que no hiciera leyendas de lo que se piensa que se sabe. Ese es un principio que él sigue en su propia novela, una novela en la que no hay ficción, en la que todo es realidad, en la que toda la información está contrastada, a diferencia de muchos otros libros que se habían escrito anteriormente. Lo que sabemos y está contrastado es suficientemente apasionante e interesante. Él lo cuenta al modo de las capas de una cebolla, a partir del análisis del instante en el que Suárez está solo en el hemiciclo mientras todos los demás diputados están escondidos detrás de sus escaños. Se pregunta por qué se mantiene ahí y para eso hay toda una serie de flashbacks, de tirar para adelante y para atrás, de ese período tan reciente de la historia de España. Y toca muchos géneros. El género político, evidentemente, pero también el policíaco, la novela negra, la estrategia militar… Hay historias de amores y desencuentros, de pérdidas y traiciones. Hay un análisis o una contemplación de lo que puede ser la condición humana.

¿Y qué conclusiones saca?

Parte de un análisis que hace [el poeta y ensayista alemán] Enszenberger en el que dice que en el siglo XX aparecen una serie de héroes que son los héroes de la renuncia. A diferencia de los héroes épicos que conocemos, que son los que conquistan, que llegan, que vencen… los de la renuncia son los que acaban socavándose a sí mismos a partir de cambiar el medio en el que están. Es el mismo medio que les ha permitido subir. Como en el caso de Suárez, un arribista que desde dentro del sistema franquista va subiendo peldaños hasta convertirse en presidente del Gobierno. Es el último ministro falangista del movimiento. En cambio, una vez que está en la cumbre, cree en el cambio democrático y acaba haciendo una democracia mucho más profunda de lo que el rey había pensado.

Y se acaba ganando el calificativo de traidor.

Sí, por supuesto. Los tres personajes que se mantienen en pie ese día mientras los demás se esconden, y le dan un valor a nuestra democracia, eran profundamente antidemocráticos unos años antes. Suárez era un falangista arribista, Gutiérrez Mellado había sido un general de Franco que se sublevó con él en el 36. Y Carrillo venía de una tradición comunista más cercana al estalinismo que a un sistema democrático. Y estos tres acaban siendo valedores de la democracia a partir de la renuncia.

En un cierto momento hay una situación de Solo ante el peligro, de quedarte solo, casi de western. Eso lo acabamos de ver en el Congreso de los Diputados y lo vimos hace pocos años también con Pedro Sánchez

Ha tenido que hacer un esfuerzo de síntesis importante porque el libro supera las quinientas páginas. ¿Qué ha priorizado?

La adaptación ha sido bastante fácil porque el material es muy jugoso. He priorizado lo dramático, esa parte que hace que esto no sea simplemente una conferencia. Anatomía de un instante no es un ensayo histórico, el propio Cercas lo llama novela. Y es una novela donde todos los hechos son reales y en parte por cómo lo cuenta él. Eso es lo que lo hace un material dramático que va mucho más allá de ser un documental en el que solo se cuentan unos hechos. Al final lo importante es saber tú dónde te sitúas en cada uno de esos momentos, empatizando con esos personajes.

He leído que ha encontrado paralelismos entre el 23F y algún suceso político reciente.

En un cierto momento hay una situación de Solo ante el peligro, de quedarte solo, casi de western. Eso lo acabamos de ver en el Congreso de los Diputados y lo vimos hace pocos años también con Pedro Sánchez.

Dijo hace poco que la gran pregunta es si triunfó a no el golpe de Estado.

Para unas cosas sí y para otras no. Para lo que quería Tejero no triunfó. Para lo que quería Armada, tampoco. Pero el golpe de Estado ha servido para legitimar la figura del rey. Eso sí que fue un triunfo que quizá hemos pagado demasiado caro.

Siempre sobrevuela la idea de que no se sabe todo sobre el 23-F. Cercas sostiene que lo sabemos todo. ¿Usted qué cree?

Creo que lo más importante lo sabemos. Se equivoca quien piense que hay más complots de los que hubo. Se cometieron faltas muy graves que hoy en día no serían pasados por alto y que seguramente acabarían con la carrera de un político o con la carrera de un rey. En ese momento no fue así seguramente porque no sabíamos qué es vivir en un país democrático. Pero si hoy en día el rey actual hiciera las declaraciones que hizo su padre y hablara con quien habló, por ejemplo sobre destituir a gente del Gobierno escogido por los ciudadanos, este sería rápidamente vapuleado. Si un partido demócrata tuviera una serie de reuniones con un general que pretende ser el presidente del Gobierno sin pasar por las elecciones (en la obra explican los contactos del PSOE con Armada), seguramente ese partido también sería denostado.

