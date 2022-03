75 ediciones de la antigua Pasarela Cibeles: "Me ha pasado de todo, pero ha sido un desastre divertido"

Esta edición llega con 44 firmas y el regreso al aforo completo

Esta previsto que la reina Letizia visite el recinto para mostrar su apoyo al sector de la moda

"La gente ve el tema de la moda como un espectáculo pero el espectáculo es lo que ocurre detrás", comenta el diseñador Antonio Alvarado al rememorar los avatares que tuvo que pasar para sacar adelante su primer desfile. Y no es el único que piensa así: tacones que se rompen en el último minuto, luces que no funcionan, prendas que no aparecen.

Se cumplen 75 ediciones de la Mercedes-Benz Fashion Week, la única pasarela en el mundo que ha logrado celebrarse "consecutivamente y presencialmente" desde que se inauguró en 1985, según sus organizadores, y esos son muchos años de anécdotas, aventuras y recuerdos.

Como cuando el barro manchó los trajes del primer desfile de Alvarado y para disimularlo lo taparon con "esa sangre falsa" que se usa en efectos especiales. "Luego me censuraron y todo porque decían que las modelos parecían mujeres maltratadas, pero lo que pasó es que la ropa llegó tarde y para que nadie los viera en vez de pasarlos por la puerta los metimos por detrás. Estaba lloviendo y se llenó de barro", cuenta riéndose el diseñador más veterano y el único que queda en activo de los que arrancaron la primera edición.

Empezó en un circo

La entonces conocida como Pasarela Cibeles empezó en 1985 en un circo alquilado a la cantante Teresa Rabal en la madrileña plaza de Colón.

Seis diseñadores (Antonio Alvarado, Manuel Piña, Domingo Córdoba, Jesús del Pozo, Jorge Gonzálvez y la gallega María Moreira) aceptaron mostrar sus propuestas de moda en un evento impulsado por el entonces presidente de la Comunidad Joaquín Leguina que pretendía crear así un escaparate de moda española.

"El primer día llovía mucho así que empezamos con algunas dificultades, pero las superamos porque teníamos mucho entusiasmo", contaba en una entrevista Leonor Pérez de Pita (1940-2019), directora del encuentro en 62 ediciones.

Un entusiasmo con el que han ido afrontado durante todos estos años los problemas que han ido surgiendo, y no han sido pocos. Desde una pandemia que les obligó a celebrar los encuentros online a lluvias de última hora que obligan a cambios de planes.

De fallos de luz a tacones rotos

En las 75 ediciones la MBMFW han participado más de 300 diseñadores que almacenan como un tesoro anécdotas que ahora rememoran con nostalgia aunque entonces les provocaran un ataque de nervios.

"Recuerdo perfectamente mi primer desfile, era en la segunda edición de la pasarela y se celebraba en el Museo del Ferrocarril. Aunque era de día teníamos las ventanas tapadas para que se pudieran ver los efectos especiales y minutos antes de salir se fundieron los plomos. Decidimos salir igual y desfilar sin luz y sin música", recuerda Roberto Verino.

"Yo he tenido de todo, desde desfiles en los que no llegaba la ropa a modelos preparadas para salir sin acabar de estar vestidas, una sin una falda, otra sin la camisa. Botones que se caen, tacones que se rompen en el último minuto y tienen que salir las modelos de puntillas. Chicas que llegaban perjudicadas porque habían salido la noche antes...", explica el diseñador Juan Duyos, otro de los más veteranos.

En el caso de Teresa Helbig el ataque de pánico le llegó por un tema de altura: "La colección estaba inspirada en los veranos en Capri. Como no tenía presupuesto para una modelo de pruebas, me usé a mí misma y claro luego como las modelos son altísimas todos los vestidos les quedaban cortísimos", explica para homenajear a una pasarela en la que todos se han sentido bien acogidos. En los buenos y malos momentos.

"Un momento muy bonito fue con motivo de mi divorcio que vinieron todos mis amigos para apoyarme y yo puse la canción de Alaska que se llama Espectacular, y fue una premonición porque todo fue espectacular", cuenta Aghata Ruiz de la Prada.

El momento más emotivo para Nuria Sardá fue el desfile posterior a la muere de su padre cuando todos quisieron mostrarle su cariño. Y para Juana Martín, el primero en el que consiguió entrar como diseñadora de pleno derecho. El año anterior había ido con sus padres a exponer en una feria de Ifema, y pensó que como estaba acreditada en ese evento lo mismo la dejaban pasar a los desfiles, pero se equivocó. "Me juré a mi misma que la próxima vez que me acercara a la pasarela lo haría por la puerta grande. Y lo conseguí, al año siguiente de que me pararan ya estaba desfilando", comenta con orgullo.

Vuelve la normalidad y el aforo en una nueva época

A la Mercedes- Benz Madrid Fashion Week que empieza ahora llegan 44 firmas que mostrarán sus propuestas hasta el 13 de marzo. Pero no estarán todas en el recinto ferial. Solo la mitad desfilará en Ifema (en el pabellón 14.1), las otras doce lo harán en diferentes localizaciones de la ciudad de Madrid. En una edición que recupera su aforo total, tras las limitaciones sufridas por la pandemia y a la que vuelve la reina, 12 años después.

Esta previsto que doña Letizia acuda el viernes para mostrar su apoyo al sector, aunque probablemente no vea ningún desfile por eso de no mostrar preferencias. Aunque antes no se hacía así.

"Cuando yo estaba empezando y llevaba la prensa de Miguel Palacio en el último momento me avisaron que la infanta Doña Elena venía al desfile. Me puse tan nerviosa que al sentar a la gente, la senté sola en primera fila con su acompañante y nadie al lado. Así que quedaba muy raro porque había un vacío a su lado. Un horror", recuerda Blanca Zurita de Blanca Zurita Imagen & Comunicación.

Meteduras de pata y errores que ha ido forjando la fortaleza de todos los que forman parte de un encuentro al que los veteranos siguen llamando Cibeles.

"En esta edición teníamos que hacer una performance en un espacio abierto pero con la lluvia hemos tenido que transformarlo en un encuentro en el interior. Una adversidad que no nos ha echado para atrás como no lo hizo la falta de electricidad en nuestro primer desfile. Hay que salir adelante aunque no sea lo que habíamos previsto", aclara Verino para hablar de ese espiritú Cibeles que todos dicen sentir.

"La Mercedes Benz me ha enseñado a no rendirme, a luchar, a saber enfrentarme e los problemas que no iban conmigo. Me ha hecho crecer" , confiesa Juana Martín.