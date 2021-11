800 artículos de Amy Winehouse, vendidos por 3 millones y medio de euros en una subasta

La intérprete de éxitos como 'Rehab' o 'Back to Black' falleció en su casa en el barrio londinense de Camden en julio de 2011. Antes de entregar esos artículos a sus dueños, sus fans podrán verlos en la exposición Amy: Beyond the stage en el Design Museum de Kensington, que se abrirá al público a partir del próximo 26 de noviembre.