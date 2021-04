Barbara Pravi, la cantante francesa favorita de Eurovisión 2021: "Voilá es lo que soy, un mensaje de aceptación"

"Me siento muy cerca de él. Me encantaba su tema y creo que él es un artista increíble. Admiro cómo ganó el festival. Apareció solo sobre el escenario con su canción y su manera de mover las manos para conectar con todo el público", destaca en una charla con Efe sobre Salvador Sobral, a cuatro semanas de la gran final, prevista para el 22 de mayo.

Tras los pasos de Céline Dion

"Fue la única condición que puse para participar: 'Sería con mis reglas, que pasan por ser quien soy' . Porque no soy solo la representante de este año, soy una artista con tres discos en el mercado y no quiero ser una más para Eurovisión que se vuelve a casa", señala la dueña de una discografía integrada por "Barbara Pravi" (2018), "Reviens pour l'hiver" (2020) y "Les prières" (2021).

"No hay una fórmula mágica para el festival, pero lo que sí practico es hacer las cosas desde el corazón", cuenta con sus grandes ojos oscuros y su corto cabello rizado, una aparente fragilidad sobre el escenario que en realidad esconde a una superviviente.

Pravi fue víctima de violencia de género

"Cuando llegué a Madrid no sabía nada de su historia, me enteré aquí, pero me sentí muy orgullosa, porque es algo por lo que yo pasé y fue muy significativo para mí estar allí actuando", cuenta.