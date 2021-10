Becky G: del "que no me quepa en la boca" de su single 'Mayores' al "quiero comerte" del 'Fulanito'

" A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca , los besos que quiera darme y que me vuelva loca" canta en 'Mayores'. Pero el estribillo de 'Sin pijama' no queda lejos: "Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamo' en la cama, sin pijama, sin pijama".

De "A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca" se cambió a una versión más light: "A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca".