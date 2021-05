Brian May convoca el casting del musical 'We Will Rock You' en España a través de TikTok

Hace 30 años que Freddie Mercury, vocalista de Queen, fallecía, dejando al mundo huérfano de uno de los artistas más carismáticos de la historia. Sin embargo, la banda siguió en pie y, tres décadas después, estrenan en España el musical 'We Will Rock You', que toma el nombre de uno de sus éxitos más sonados. Así, Brian May, guitarrista de Queen, ha convocado un 'casting a nivel mundial para encontrar al elenco de la versión española de este espectáculo, a través de la app TikTok.