Britney Spears: "Me merezco tener una vida"

La artista ha dicho que la tutela es "abusiva", "absurda" y que algunos implicados "deberían estar en la cárcel". "Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta" , aseguró la cantante ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica llena de declaraciones contundentes, como "no soy feliz", "no puedo dormir" y "me sentí drogada".

Un secuestro con DIU incluido

Spears definió su vida durante estos 13 años como un secuestro en el que no tiene libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia. "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque", afirmó.