Beth reaparece tras siete años en silencio, dedicada a la moda y a la familia

En su nuevo álbum incluye temas en castellano, algo que no hacía desde hace 15 años

Es diseñadora de ropa infantil y ha participado en decenas de obras de teatro en catalán

Ha reivindicado el sentimiento catalán y la libertad de los presos políticos

Beth, la exconcursante de Operación Triunfo que representó a España en el Festival de Eurovisión de 2003 con su tema 'Dime', vuelve a sacar un disco en solitario tras siete años de silencio en el mundo de la música. Regresa a su 'Origen', título que da nombre a su último álbum en el que vuelve a incluir temas en castellano, lo que no hacía desde hace 15 años con su segundo trabajo discográfico, 'My own way home'.

Diseñadora de ropa infantil y actriz

La cantante, casada y con dos hijos, no ha permanecida escondida durante todo este tiempo. Desde 2013 es diseñadora de LittleLia, una marca de moda infantil que lleva junto a su madre con precios populares. Además, ha estado muy activa en redes sociales compartiendo el día a día de sus niños en Instagram. Le costó ser madre por culpa de la endometriosis, pero lo consiguió. "Nunca en la vida me ha pasado por la cabeza que no lo sería, aunque me habían dicho que me costaría mucho", explicó en una entrevista en el diario Ara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Beth ✨ (@bethrodergas)

Antes, cuando la fama de Eurovisión la abrumó, se fue a vivir a Inglaterra durante seis meses para estudiar, aunque le sirvió de excusa para que nadie le reconociera, según confesó en una de sus visitas a la academia de OT.

Beth también se ha dedicado a la interpretación, participando en decenas de obras de teatro en catalán y en alguna serie de televisión, como 'Lalola'.

Sus ideas políticas

En política, Beth no ha querido manifestarse en sus redes sociales a favor de la independencia, pero sí ha reivindicado el sentimiento catalán y la libertad de los 'presos políticos', aunque también fue imagen de un polémico spot de una aplicación que animaba a los comercios de Cataluña a hablar en catalán acusándoles de "poco catalanes". También participó como estrella invitada del concierto por la Diada en 2018. También ha sido autora de 'Nyam! (Bridge)', un libro en catalán de cocina, naturaleza y fotografía, "un canto al amor por las pequeñas cosas y con buena música de fondo", según su sinopsis.

'Origen', un álbum que incluye temas en castellano y en catalán

Beth vuelve a cantar en castellano en 'Origen', un disco que se aleja de los sonidos pop-folk de sus últimos trabajos e introduce toques electrónicos y también incluye temas en catalán, como 'Que tremolin els arbres', uno de los dos sencillos que Beth adelantó en 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Beth ✨ (@bethrodergas)

Aunque la mayor parte de las canciones del disco fueron escritas hace tiempo, Beth ha conseguido dar al disco una coherencia sonora, con melodías limpias, dulces y positivas. Las canciones son una "reconciliación con la Beth autora", según ha explicado la artista, que en este disco habla de amor, desamor y de sus hijos.

Tras sus primeros álbumes 'Otra realidad' (2003) y 'My Own Way Home' (2006), llegaron sus siguientes trabajos en catalán, como 'Segueix-me el fil' (2010) y 'Famìlia' (2013).