La Chanel "más diva" graba el videoclip para Eurovisión en Madrid

Aunque no puede desvelar nada porque quiere que los seguidores se sorprendan el día del estreno, la artista ha afirmado que "el buen rollo y la diversión" traspasarán la pantalla.

"Desde pequeña siempre me han encantado los videoclips y me imaginaba estar detrás de ese humo, de ese viento... Y ahora me está tocando vivirlo. Es una locura y creo que mi niña interior está dando saltos de alegría", ha confesado.