Chica Sobresalto, la concursante de OT número uno en ventas en España con 'Sinapsis'

Primeros pasos en la música

Tres años después saltó a la escena nacional a raíz de su participación en el programa Operación Triunfo, donde interpretó versiones de 'Should I Stay or Should I Go' de The Clash, 'Ilargia' del grupo vasco Ken Zazpi o 'Con Altura' de Rosalía y J Balvin. En el programa, la joven fue expulsada junto a Samantha la semana previa a la gala final, cantando 'Si te vas' de Extremoduro, y 'Adiós papá' de Los Ronaldos junto a su compañero Hugo.