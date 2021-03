El 'experimento' Love of Lesbian: 5.000 personas en el Palau Sant Jordi sin distancia pero con test

El público que ha ido entrando ha esperado el inicio del concierto mientras bailaba y coreaba temas de The Beatles, de quienes se han escuchado canciones como 'Here Comes The Sun' y 'Come Together', entre muchas otras. Claudia es una de las asistentes al concierto y no tiene miedo de participar en el experimento: "Además de que me encanta su música, creo que es una buena oportunidad de demostrar que este método es eficaz". Para ella, "las probabilidades de contagio son prácticamente nulas porque las pocas personas que han dado negativo no han entrado", por lo que "todo irá bien", asegura.