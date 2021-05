Los festivales de música se preparan para el verano con un ojo en Wuhan, Broadway y las vacunas

Para evitar aglomeraciones se apuesta por más días para separar los conciertos

En Wuhan, donde empezó todo, para celebrar el Día del trabajo (1 de mayo) unas 11.000 personas han podido disfrutar de la música en el Wuhan Strawberry Music Festival. En la ciudad que fuera el epicentro del coronavirus, donde nació la pandemia que ha trastocado al mundo, nace ahora la esperanza. Y a eso se agarran los promotores de conciertos en España.

Las vacunas, los test de antígenos y quizá un pasaporte covid pueden abrir la puerta a grandes eventos, aunque de momento los festivales se han tenido que reinventar para poder celebrarse.

"Hemos cambiado el formato y en vez de ser tres días con un montón de gente, ahora se organizan ciclos de 10 días de conciertos de julio a octubre. El público tiene que estar sentado (en el estadio Olímpico de Barcelona) manteniendo la distancia entre los asientos", explica Stefano Maccarone del Share Festival quien confía en los test de farmacia y los pasaportes covid para la vuelta a la normalidad.

"Que la gente se pudiera hacer test sería de gran ayuda porque antes de asistir se lo podrían hacer por su cuenta. A partir de ahí, tendremos que ver si nosotros encontramos un sistema similar al pasaporte sanitario que nos permita dar acceso a los eventos a los que lo hayan pasado o estén vacunados", comenta esperanzado Stefano.

Mientras eso no llegue se preparan para celebrar su festival siguiendo un estricto protocolo: "Estamos obligados por el estadio a vender las entradas de dos en dos. Nos temíamos que eso desanimara a la gente pero de momento vamos bien, hemos vendido el 30% en solo tres días. Supongo que estarán diciendo eso de "¿te quieres venir de concierto que tenemos que ser pares?, cuenta riendo para suavizar el hecho de que no les dejan vender entradas impares, con el perjuicio que eso les puede suponer.

Quien no se lo toma tan bien es Daniel Skavia, manager de los conciertos del 23 de julio de Ella Baila Sola y organizador del Homenaje a Alex Casademunt el 24 de julio, ambos en el estadio WiZink Center de Madrid: "Tenemos muy poca información, no sabemos qué aforo se nos va a permitir en un futuro y si los ayuntamiento podrán hacer fiestas con menos distanciamiento. No podemos hacer muchos planes, lo único que nos queda es irnos a recintos donde ya están establecidos los protocolos como el Wizink Center que manteniendo el distanciamiento social se permiten 5000 personas, pero claro tenemos que tener en cuenta el distanciamiento", explica con enfado que no le sale rentable vender entradas impares ya que les haría bloquear muchos asientos vacíos.

"Si vendo una entrada tengo que bloquear todos los asientos de alrededor, si vendo dos bloqueo los mismos asientos, así que uno no, hay que ir pares", matiza aunque confía en que poca gente quiere ir a un evento sola: "Lo normal es ir con un grupo de amigos".

Lo que no lleva bien Daniel, matiza, es la falta de conciencia social del público ("tiene que ser también una responsabilidad individual") y la falta de ayudas e información de las autoridades: "Dicen que a finales de verano el 70% por ciento de la población estará vacunada, pero han cambiado tantas veces el discurso que sinceramente no nos podemos fiar. Las entradas no se venden en cinco minutos, para un concierto de grandes dimensiones en noviembre, como muy tarde, tienes que sacar los tickets a la venta en junio o julio.

"Los festivales masivos como los que conocemos van a tener que esperar pero para este verano habrá muchos formatos al aire libre con un aforo reducido", comenta Victoria Kornilova, de la plataforma de música en directo WeGow. Eventos donde de nuevo sonará la música, al aire libre en su mayoría, con aforo reducido y asientos reservados. "No son conciertos como los que estábamos acostumbrados de sesenta mil personas, son más bien de unas mil personas, pero al menos se podrá disfrutar de la música", añade Victoria.

A eso se han agarrado desde el Atlantic Fest. Mientras esperan que lleguen buenas noticias covid también este festival gallego ha tenido que reinventarse. Su IV edición seguirá siendo en la Playa de Concha de Vilagarcía de Arousa pero han separado los conciertos en días con el fin de evitar aglomeraciones. "Para quitar horas de gente hemos repartido el festival en 13 días, muchos de estos días con el máximo aforo autorizado. Por ejemplo el más grande es de 1.000 personas. Si las circunstancias lo permiten lo aumentaremos pero lo que no podemos hacer es vender de más, y luego no poder meter a la gente", aclara desde el festival Susana Laya e insiste:"El protocolo nos impide llenar el evento como lo hacíamos hasta ahora, muchas bandas seguidas, en el mismo recinto, sin mantener distancia. Por eso lo de expandir la celebración en más días para así mantener la cantidad y la calidad. Vamos a utilizar diferentes espacios con diferentes aforos, para mantener la diversidad entre las bandas. Es el triple de trabajo pero es la solución que hemos encontrado mientras no se nos diga lo contrario", añade tras comentar que tiene un ojo puestos en las vacunas aunque por ahora no cree que les afecte. "No nos va a dar tiempo a que haya inmunidad de rebaño. Vamos a tener que seguir con los protocolos estrictos hasta que se relajen un poco las medidas y para eso queda todavía", explica Susana que sin embargo mantiene cierto optimismo: "Los teatros de Broadway tienen luz verde para abrir sus puertas al 100% de su capacidad a partir del 14 de septiembre, eso me da esperanza, allí están más avanzados en la vacunación pero llegaremos".

Y con un ojo puesto en Broadway y en Wuhan los promotores de conciertos se preparan para dar la bienvenida musical al verano:" Los superfestivales como el Sónar o el Primavera Sound se ha pospuesto para el 2022 pero mientras avanza la vacunación podemos seguir disfrutando de la música en formato reducido, no todo está perdido", insiste Victoria Kornilova.