Los coreanos BTS y su directo con Coldplay revolucionan los AMAs 2021

De para celebrarlo, presentaron por primera vez en directo junto a Coldplay, su "My universe" , con un escenario iluminado de tonalidad morada, color característico de BTS. El apoteosis no acabó allí, el septeto coreano cerró la gala con su esperado "Butter" ( el segundo que los coreanos hacen totalmente en inglçes) que levantó de sus asientos a más de uno.

El rapero Bad Bunny n ominado a cinco galardones tampoco se fue con las manos vacías. Se llevó el premio al mejor álbum latino y la anécdota de la noche. Le preguntaron a quién quería ver sobre el escenario y admitió que no sabía quién actuaba esa noche.

Cardi B hizo de maestra de ceremonias, se llevó un premio y animó la gala. El contrapunto una Jennifer López, elegante, interpretó su "On My Way" vestida de novia. ¿Estaría diciendo algo?.