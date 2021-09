Se cumplen 30 años del '7 de septiembre' de Mecano, la canción de desamor de Nacho Cano

En los años 80 y 90 el fenómeno Mecano se fue globalizando con temas como 'Me colé en una fiesta', 'Hijo de la luna', 'Hoy no me puedo levantar' o 'Maquillaje', entre otros. Pero si hay algunas canciones que todo el mundo recuerda por la fecha son dos: 'Un año más', que se tararea cada Nochevieja y este '7 de septiembre'.