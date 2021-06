Doja Cat estrena canción y colaboraciones con Ariana Grande y The Weeknd

La solista estadounidense Doja Cat presenta su nuevo single, 'Need to know'

Su nuevo disco, 'Planet Her', viene plagado de colaboraciones con artistas de renombre como Ariana Grande

Con unas fotografías espectaculares ha desvelado las colaboraciones y el listado de canciones de su nuevo disco.

Doja Cat revolucionó la música en 2020 con su éxito Say so, incluido en su álbum Hot Pink que se estrenó en 2019. La solista estadounidense está a punto de lanzar un tercer proyecto discográfico, Planet her, del que a día de hoy solo conocemos pequeñas pinceladas pero que promete ser muy sonado.

En enero ya nos sorprendió a través de sus redes sociales avanzando un total de hasta 8 colaboraciones y desde entonces hemos podido disfrutar de su remix con Ariana Grande y Megan Thee Stallion (34+35) y del de Best friend junto a Saweetie, además del primer sencillo de su segundo elepé llamado Kiss me more junto a SZA.

Need to know, nuevo single a la venta

Need to know es la nueva canción de Doja Cat -extraída de su disco Planet Her, que se pondrá a la venta el 25 de junio- y que ve la luz el 11 de junio. Ariana Grande, The Weeknd, Young Thug, JID y SZA son los artistas invitados a este espectacular proyecto que va a dar mucho que hablar en este 2021.

'Planet her' en busca de un nuevo éxito