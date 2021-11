Ed Sheeran noquea a Justin Bieber en la noche húngara de los MTV EMA 2021

La "extriunfita" Aitana ganó la batalla a C. Tangana. La catalana se llevó el galardón a Mejor Intérprete Española por delante del madrileño y de Pablo Alborán, Ana Mena y Colectivo Da Silva. Aitana, que no pudo estar presente en la gala, ha agradecido el premio por su Instagram. "Mil millones de gracias por este pedazo de premio. No puedo estar más feliz, deseando que llegue a casita para ponerlo en un sitio guay".