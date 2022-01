Elton John cancela dos conciertos tras dar positivo en covid nada más retomar su gira

Elton John , que acababa de retomar su gira mundial tras casi dos años interrumpida por la pandemia, se ha visto obligado a no actuar en dos de los conciertos programados esta semana en Estados Unidos tras haber dado positivo en coronavirus.

La que será su última gira de despedida, Farewell Yellow Brick Road, no hará sus paradas previstas en Texas dos días consecutivos, y por el momento no se han reprogramado en otras fechas aunque el comunicado si habla de los conciertos como pospuestos y no cancelados.