Vetusta Morla celebra álbum, concierto en TikTok y nominación en los premios Feroz

"Es una oportunidad de presentar como nos gusta nuestro trabajo, en directo, para que la propia canción cuente su historia. Este medio nos da la posibilidad de acercarnos a otros países donde hemos viajado en otras ocasiones como Colombia, México, Argentina... países a los que ahora mismo no podemos ir. A través de TikTok tenemos la oportunidad de que también ellos estén presentes en directo en la presentación del disco", explica Jorge González (percusión).

Tal y como está la situación no saben qué puede pasar ahora pero no pierden las esperanzas , por eso ya tienen cerradas algunas fechas de su gira. Empezarán por Amsterdam , pasando por París, Bruselas, Berlín... En Madrid estarán el 24 de junio de 2022, en el Wanda Metropolitano.

"Como banda llevamos muchos años introduciendo cositas distintas, experimentando. Lo hicimos en 23 de junio o Maldita Dulzura, pero eran en temas puntuales, como las guindas de los discos de rock. En el confinamiento, esto de estar separados, nos hizo reflexionar. De repente nos dió por coger ese pandero que teníamos en casa, o esa guitarra acústica que no quieres llevar al local de ensayo porque no se va a oír. El hecho de grabar de otra manera, de componer de otra manera nos ha hecho ver las cosas también de otra manera. Es como si lo micro pasa a ser macro. Cosas que eran micro y que tienen que ver con lo oral han adquirido importancia como una nana. Nos preguntamos ¿qué pasa si esto lo convertimos en canciones de rock? No se trataba de hacer un ejercicio de estilo sino de enriquecernos y enriquecer el panorama sonoro de nuestra música, y en este viaje hemos aprendido un montón", confiesa David García, (batería).