Eric Clapton se niega a tocar en recintos que exijan la vacuna de covid al público

El músico británico Eric Clapton no actuará en lugares que requieran que el público demuestre prueba de vacunación para entrar, así lo ha informado la revista Variety.

"Tras el anuncio del primer ministro el lunes 19 de julio de 2021, me siento obligado a hacer un anuncio propio: quiero decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada presente. A menos que se haya previsto para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo ", dice el artista en la cuenta de Telegram del productor de cine antivacunas, Robin Monotti Graziadei.