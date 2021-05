Alas, demonios y música dance en los ensayos de Eurovisión

Lituania, con su tema 'Discoteque'; Suecia, con 'Voices'; Australia, con 'Technicolor'; Chipre, con 'El diablo'; Noruega y su canción 'Fallen Angel'; Bélgica y su 'The wrong place'; Israel con 'Set me free'; Rumanía y su 'Amnesia' y Malta cantando 'Je me casee' han sido las primeras delegaciones que han actuado en el ensayo general de cara a la primera semifinal.