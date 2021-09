El grupo BTS acude a la asamblea de la ONU con mensaje y vídeo musical: "No somos una generación perdida"

El grupo surcoreano BTS ha acudido a la Asamblea General de la ONU lanzando mensajes a su público y a los dirigentes políticos. En el acto presentaron su vídeo con el tema 'Permission to Dance' ('Permiso para bailar') rodada en la sede de Naciones Unidas y con la que los jóvenes artistas pretenden llamar la atención de su público sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible.

Los integrantes reconocieron que la pandemia de la covid los desconcertó, aunque que no se consideran "una generación perdida, sino la que da la bienvenida a los cambios" .

"El futuro no es sólo un lugar oscuro porque hay mucha gente que lucha por encontrar soluciones", explicaba un miembro de la banda.

Para BTS, lo importante es la toma de decisiones de cara al futuro. "Si creemos que hay posibilidades y esperanza, aunque cosas inesperadas puedan ocurrirnos, no perderemos nuestro rumbo. A veces tomamos decisiones incorrectas, pero esto no implica que no hay nada que podamos hacer", aseguran.