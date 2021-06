El grupo Metallica colabora con J Balvin, Juanes, Elton John o Miley Cyrus en su próximo disco

Los amantes de la música rock, y en concreto del heavy del grupo Metallica , deben de estar alucinando con la dirección que ha tomado el grupo de contar con artistas latinos como Juanes o J Balvin para su próximo disco, la reedición de The Black Album, que cumple 30 años y que recibirá por título The Metallica Blacklist.

El disco se publicará el 10 de septiembre con revisiones de los 12 temas que conformaron el quinto trabajo que el grupo californiano publicase en 1991. Desde Nothing else matters a The unforgiven o Enter Sandman. Un disco que a la postre ha sido el álbum de metal más vendido de la historia con más de 22 millones de copias.