El guitarrista de Prince que se ha enamorado de la Costa da Morte: “Mi creatividad aquí está en lo más alto”

Miko descubrió Muxía casi por casualidad. Llegó como un peregrino más, después ver la película The Way y caminar más de 800 kilómetros desde Saint-Jean Pied-de-Port, en Francia, hasta Santiago de Compostela. Al llegar a la capital gallega la alegría se mezcló con la pena. No quería que la aventura terminase. Por eso, cuando alguien le habló de Finisterre, no se lo pensó. Emprendió la marcha para quemar sus botas en el último punto del Camino.