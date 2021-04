José Mercé regresa a los escenarios: "No entiendo que no se pueda llenar el 100% de los teatros"

El cantaor, crítico con las actuales medidas sanitarias para la cultura

Estrena el 19 de abril su espectáculo 'Flamenco' en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid

Mercé lamenta que falte apoyo institucional para el flamenco

El cantaor José Mercé, que volverá a los escenarios el próximo 19 de abril con su espectáculo 'Flamenco' en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, se ha mostrado crítico con las actuales medidas sanitarias para la cultura y reconoce que no entiende "por qué no se puede llenar el 100% de los teatros".

"Yo puedo decir que la cultura es segurísima y que en ningún concierto se ha hablado de covid. Tampoco ha habido problemas con la organización y lo que no entiendo es que no nos den el 100% de los teatros. Eso es lo que no entiendo", ha señalado en una entrevista con Europa Press el cantaor.

Mercé ha reconocido que poner en pie un espectáculo a día de hoy con las actuales restricciones es "un acto de valentía, pero también de obligación". "Tenemos que estar ahí y poder con esto. Espero que en 6 ó 7 meses esto dé la vuelta y que volvamos a la normalidad y podamos ir a un teatro y ya no sea el 30%, ni el 40% ni el 70%: que sea el 100% y podamos normalizar nuestra vida", ha reiterado.

Falta apoyo institucional para el flamenco

Con el 95% de los tablaos flamencos de España cerrados y el sector reclamando medidas para superar la actual crisis, Mercé ha criticado que "esté faltando muchísimo apoyo institucional" para el flamenco. "Estoy harto de hablar con la gente de cultura, harto de hablar con todos, con compañeros incluso hablamos con el Rey de España para que no nos dejaran atrás", ha relatado.

No obstante, considera que estas reuniones no ha fructificado en ayudas para el sector, puesto que "ya se ve cómo está" el flamenco. "Cada vez se están cerrando más sitios y hay flamencos que lo están pasando mal e incluso pasan hambre y, con todo eso, parece que no se está haciendo mucho caso", ha lamentado.

Veo el futuro del flamenco muy oscuro, muy negro, como un tizón

Preguntado por el futuro del flamenco, ha indicado que lo ve "muy oscuro, muy negro, como un tizón". "Es una pena de verdad lo que está ocurriendo porque no hay ayudas ninguna y no se está haciendo nada por nuestra Marca España, que es el flamenco. Que no se le olvide a nadie", ha añadido.

Mercé, junto a su guitarrista (Antonio Higuero), interpretará en su espectáculo palos del flamenco tradicional como una malagueña, una soleá o seguiriyas. El músico ha explicado que se trata de "una reivindicación" de lo tradicional, que "no es que se esté olvidando, sino que quedan pocos que lo puedan hacer".

La gente tiene ganas de salir y olvidarse de la pandemia maldita

Preguntado sobre los nuevos artistas y su forma de reivindicar el flamenco, Mercé ha apuntado que "quizás en el siglo XXI se están cogiendo otros caminos más fáciles". "Pero es verdad que hay una base y raíz muy grande y a mí me parece bien que hagan lo que crean conveniente: incluso puede ser bueno para el flamenco tradicional", ha resaltado.

"Llega un momento en que cada uno debe hacer lo que sienta, yo no tengo que convencer a nadie para que haga el flamenco tradicional. El debate de los puristas me parece una cosa que no tiene razón de ser. El que hace el cante ortodoxo, puro o grande es el intérprete y no el palo que elija", ha resaltado.