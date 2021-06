Kate Winslet se negó a esconder sus imperfecciones en su última serie, 'Mare of Easttown'

Pasan los años y Kate Winslet sigue conquistando al público en la gran y pequeña pantalla. Esta vez lo ha logrado junto a HBO, con la serie 'Mare of Easttown'. La actriz de 'Titanic' interpreta a Mare Sheehan, una detective de una pequeña ciudad de Pensilvania que investiga un asesinato local, mientras su propia vida se desmorona. En una entrevista con 'The New York Times', a raíz de una escena en la serie, la intérprete de 45 años ha abordado un tema siempre a debate en la industria cinematográfica y televisiva: el excesivo retoque de las imágenes en nuestras pantallas.