Mariah Carey vuelve a casa por Navidad con su nuevo villancico "Fall in Love at Christmas"

Mariah Carey vuelve a casa por Navidad. Su nuevo villancico , "Fall in Love at Christmas", va camino de convertirse en otro clásico de las fiestas navideñas.

Entre los tres interpretan una balada con un cierto estilo a lo "All I Want for Christmas Is You", que perfectamente le puede dar el relevo como canción navideña más escuchada entre un público algo más joven que aquel que encumbró dicha canción hace casi 20 años, en 1994.