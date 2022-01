Los mayores éxitos de The Beatles

Sus nombres eran John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr , que conformarían el grupo más exitoso de la historia de la música: The Beatles. A pesar de que la banda se disolvió en 1970, sus fans siguen disfrutando de sus obras alrededor del mundo y rememoran cada 16 de enero el Día Internacional de The Beatles , ya que es la fecha que se considera como día oficial de la agrupación.

En NIUS nos sumamos a esta jornada y te traemos las 10 mejores canciones de The Beatles según la revista especializada Rolling Stone.

A pesar de que ahora se sitúa en el número uno de la lista, esta canción compuesta por Lennon y McCartney no fue reconocida como una obra maestra hasta los años 80 tras el asesinato de Lennon. La letra está inspirada en los acontecimientos de los periódicos y en la vida de Lennon.

Esta pieza supone una gran evolución desde I Want to Hold Your Hand. Lennon compuso la canción en una playa española en 1966. Por primera vez, se sintió libre para buscar una inspiración profunda rememorando recuerdos de su infancia.