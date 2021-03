Teatro por la mirilla, la solución de una compañía de danza japonesa a las restricciones de la pandemia

Como buzones de correo

No hay contacto ni con los bailarines ni entre el público. La mirilla o rendija no es demasiado grande pero permite ver los movimientos de los bailarines, de hecho tuvieron que ampliarlas para que se viera mejor.

No cubren gastos

Claro que el aforo es limitadísimo. Solo se permiten 30 personas en cada espectáculo. Una cifra que no cubre el gasto de las actuaciones, incluidas las medidas de seguridad y la desinfección del lugar. Los subsidios gubernamentales apenas ayudan a la empresa a llegar a fin de mes. Pero ellos insisten en esta idea. "Si no lo hacemos, los artistas perderán oportunidades de bailar y actuar", afirma Asai, quien no descarta que su modelo pase a otros espectáculos como por ejemplo el cine.