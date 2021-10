Juan Duyos: "La reinvención post pandemia para mí es volver a ubicarte con la energía que necesitas tener"

Acaba de presentar los uniformes del personal del Pabellón de España en la Expo de Dubái 2020

Como a todos, al diseñador Juan Duyos (Madrid, 1970) la pandemia del coronavirus (y lo que conlleva) le dejó tocado. No solo veía peligrar su trabajo, también sufrió a nivel emocional con la muerte y afección de personas cercanas, una ruptura sentimental y con miedo, mucho miedo, a que su familia se viera afectada. Pero no se rindió. Nunca lo hace.

Aunque reconoce haber pasado por "el infierno", cual Ave Fénix, ha renacido de sus cenizas y con tanta fuerza que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Su última colección ha sido elegida como la mejor por los Premios L'Oréal en la reciente pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid y (tras ganar el concurso público) acaba de presentar los uniformes del personal del Pabellón de España en la Expo de Dubái 2020.

"Todo el mundo me decía: ¡Te tienes que reinventar!, y yo pensaba, reinventarme ¿en qué?. Llevo más de 20 años de carrera y no he estudiado económicas ni nada de eso. Yo soy diseñador y no sé hacer otra cosa", cuenta Duyos con vehemencia a NIUS.

Pero sí lo ha hecho, y como asegura, ya no hay vuelta atrás: "Con la pandemia me quedé muerto de miedo, sin saber qué íbamos a hacer. No había bodas, ni eventos, ni alfombra roja. Tengo gente que depende de mí, tenía que pagar muchas cosas. Sentía que estaba en el infierno".

Pregunta: Pero encontraste la manera de salir.

R: Fue increíble. Me llamaron las chicas de la página ES fascinante y me propusieron colaborar con ellas. Me habían llamado otras veces pero yo estaba muy centrado en lo mío y no tenía tiempo para nada.

P. Y esta vez decidiste probar.

R. El modelo de negocio ha cambiado, ya no existe la tienda multimarca. Antes la colección la vendías a las tiendas que te hacían un pedido, te las compraban y a los tres meses te pagaban. Ahora eso ya no es así. Todo se vende online. Lo bueno de esta página es que cuidan mucho el producto, pero todo lo hacen ellas. Es decir, yo hago la prenda pero ellas ponen el e-comerce, con las fotos y eso. Me lo encargan y en 15 días lo tiene la clienta en casa. Pensaba que no sabía ni cómo se podía hacer eso, pero mira está funcionando fenomenal.

P. Es decir que al final sí te has reinventado.

R. Pues sí, es cierto. Al final la pandemia sí que nos ha enseñado algo. Al menos en mi sector hemos aprendido que hay que consumir con responsabilidad, más allá de la sostenibilidad.

P. En qué sentido

R. Mira yo sin saberlo he sido sostenible toda mi vida, siempre he trabajado con productos españoles y cercanos. Ahora todo el mundo quiere ser sostenible, y me parece bien, pero también tenemos que ser responsables. Es decir, consumir con responsabilidad, no hace falta tener siete camisetas. Todos hemos tenido ropa en el armario con la etiqueta. Eso tiene que cambiar.

Cuenta Duyos que no solo se ha reinventado adaptándose a un nuevo modelo de negocio también ha tenido que salir de su zona de confort para afrontar la vida de otra manera.

"La reinvención post pandemia para mí es volver a ubicarte y lo que tenías saber colocarlo. Es decir, las colaboraciones donde los coloco, a mis clientas aquí, a Ifema allí. Y todo eso afrontarlo con la energía que tienes que tener. Si esto lo hubiera hecho en otro momento mío histórico creo que no hubiese salido".

Y en ese ubicarse Duyos se presentó en abril al concurso público de la Sociedad Estatal de Acción Cultural para diseñar los uniformes del Pabellón de España en Dubai 2020. Y ganó.

"Fue una necesidad vital, en otro momento no me hubiera presentado, te metes en la rueda de diseñar colecciones y no tienes tiempo para otra cosa. Eso sí cuando vi todos esos folios de requisitos que ni entendía casi me echo para atrás, pero contraté a un gestor para que me llevara todo eso y yo me dediqué a lo mío, la parte creativa. Y sí, les gustó", comenta.

El diseñador madrileño acaba de llegar precisamente de Dubai, de presentar sus uniformes, los que llevarán los azafatos del Pabellón Español hasta que se clausure el evento en marzo de 2022.

"Es un país interesante pero yo soy más de Madeira", comenta divertido Duyos aludiendo a otro viaje, el que llevó a cabo con su equipo cuando la pandemia le tenía asustado y perdido. "Fue mágico. Estábamos fatal con todo eso del encierro y el miedo al coronavirus. El negocio no funcionaba, todo era negro, me acaba de separar tras quince años de relación y de pronto me llamaron para decirme que si queríamos ir a la isla". No lo pensaron mucho, confiesa Duyos. "Deseando revivir "se fueron a Madeira y quedaron fascinados. "Me encantó y no solo porque era una zona covid free, todo era color, frutos, flores. Enseguida decidí que mi próxima colección se iba a inspirar en todo lo que estábamos viviendo", explica.

Y dicho y hecho, su última colección presentada en la 74 edición de la a Mercedes Benz Fashion Week Madrid estaba inspirada en la isla y en todo lo que habían vivido.

"La responsabilidad era fuerte porque yo no quería contar una colección de flores y de frutas, quería algo más emocional. Sentía la necesidad de reflejar todo lo que habíamos sentido nosotros al llegar a la isla al pasar de la oscuridad a la luz", explica Duyos quien confiesa que la implicación que sintió era tal que "incluso hicimos los sombreros a mano y me fuí al campo a por flores".

Un empeño que tuvo su recompensa, la colección fue premiada como la mejor de entre todas las presentadas en esta edición de la Fashion Week. "Pensaba que estaba oxidado pero ya vés, en cuanto me puse salió", confiesa.

"Los premios molan y quien diga que no miente, pero yo ya estoy pensando en la siguiente colección, la que voy a presentar en la 75 edición de la pasarela. Tengo ya algo en mente que estoy seguro va a sorprender. Quiero que sea especial porque será también mi 25 aniversario como diseñador".