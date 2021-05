Muere B.J. Thomas, el cantante de 'Raindrops keep fallin' on my head', banda sonora de 'Dos hombres y un destino'

Ganador de cinco premios Grammy entre 1977 y 1981, B.J. Thomas alcanzó la popularidad en 1966 con I'm so lomesone I could cry, repetiría éxito en 1968 con Hooked on a feeling, un tema que volvería a estar en lo más alto años después, caundo Quentin Tarantino lo incluyó en la banda sonora de Reservoir dogs, aunque en la versión de los suecos Blue Suede.