Muere Meat Loaf, el cantante de 'Bat Out of Hell', a los 74 años

El cantante estadounidense Meat Loaf, cuyos mayor éxito fue "Bat Out of Hell", ha muerto a los 74 años , según un comunicado en su página oficial de Facebook.

No han trascendido las causa del fallecimiento del autor de "Bat Out of Hell", que vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los diez álbumes más vendidos de la historia.