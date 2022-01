Muere a los 78 años, Ronnie Spector, la voz del soul y cantante de 'The Ronettes'

Ronnie Spec tor, cantante y fundadora del mítico grupo 'The Ronettes', ha muerto tras sufrir un cáncer fulminante en su casa de Connecticut (EE UU). Tenía 78 años y ha pasado sus últimos días rodeada de los suyos tal y como informó su familia en un comunicado.

"Estaba llena de amor y gratitud", aseguran los suyos. Por eso ha pedido que no se le envíen flores y que ese dinero se destine a una casa de acogida local para mujeres o al American Indian College Fund.

Ronnie, nacida y bautizada como Veronica Yvette Bernett, será recordada por cantar junto a su hermana Estelle Bennet y a su prima Nedra Talley , 'Las Ronettes'. Hicieron famosas sobre todo dos canciones, Be My Baby y Baby I Love You, versionadas por grupos de todos los estilos durante décadas.