Muere a los 35 años Sayaka Kanda, estrella del J-Pop y voz japonesa de Anna en 'Frozen'

Kanda fue encontrada inconsciente en la decimocuarta planta del hotel en el que se alojaba en la ciudad de Sapporo, donde se encontraba preparando su papel de Eliza Dolittle en el musical 'My fair Lady', según informan medios japoneses. Los servicios de emergencia trasladaron a la actriz al hospital pero no pudieron hacer nada por su vida.

Se está investigando las causas de la muerte aunque todo apunta a que podría tratarse de un suicidio. La actriz canceló el ensayo horas antes informando a la productora que no se encontraba bien. No obstante, la policía no descarta ninguna línea de investigación, incluido el asesinato.