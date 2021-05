Ochenta años de Bob Dylan en ocho canciones

Bob Dylan cumple 80 años este 24 de mayo

A lo largo de su carrera musical ha probado casi todos los estilos musicales

Este 24 de mayo cumple ochenta años y sigue sorprendiendo. Bob Dylan (1941) es un artista total, un personaje ecléctico como músico y como compositor, que escribe y canta con una personalidad incuestionable. Un autor que se mueve con soltura por varios estilos musicales: vals, foxtrot, blues, ritmo y blues, obviamente folk, donde reina.

Sin problemas de dinero tras vender los derechos de sus temas, sigue activo por vocación. En 2020 sacó su último disco hasta la fecha, Rough and Rowdy Ways (Modos ásperos y ruidosos), el primero con nuevas canciones desde la edición de Tempest (2012) y que según la crítica especializada, es uno de sus mejores trabajos, y eso es decir mucho.

En su ochenta cumpleaños en NIUS nos hemos propuesto destacar ocho de sus cientos de temas, como reconocimiento y como una manera de acercarnos a un personaje indescifrable y muchas veces irreverente (hasta el punto de negarse a asistir a la ceremonia de entrega de su Nobel de Literatura en 2016) al que le gusta hablar a través de sus letras, cantadas o escritas como poemas.

Los ocho de Dylan

Si hay una década destacable en Dylan fue la de sus inicios. De estos años son sus temas más célebres de la que hemos elegido dos imprescindibles en su carrera:

Blowin' in the Wind, publicada en el álbum de estudio The Freewheelin en 1963, incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1994.

Y otro de sus temas considerado un hito tanto en la música como en la cultura popular. Like a Rolling Stone (1965). La canción que nació como un "vómito de unas 20 páginas", según ha confesado en varias ocasiones el artista, un tema que "cambió su percepción" de hacia dónde estaba yendo con respecto a su carrera.

A lo largo de la década de 1970, después de sufrir un accidente de motocicleta en 1966 y no salir de gira durante ocho años, Dylan regresa con Planet Waves (1974), un álbum distinto de otros discos de Dylan, del que destacamos uno de los temas más versionados Forever Young:

La carrera musical de Dylan volvió a resurgir a finales de la década de 1980 con el lanzamiento de Oh Mercy, su vigésimo sexto álbum de estudio. Según la crítica especializada es la crítica musical este disco es su retorno a la formalidad musical (tras varios fracasos comerciales), la revista Rolling Stone consideró Oh Mercy como uno de los mejores álbumes de la década de 1980 (situado en el puesto 44). Everything Is Broken, fue el primer sencillo del álbum que sacó.

Tras convertirse al cristianismo (nació judío), Dylan presenta a finales de los setenta Slow Train Coming, un álbum de gospel que ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina por la canción Gotta Serve Somebody (1979).

En la década de los ochenta la carrera musical de Dylan declinó un poco, fue una época en la que llegó a probar incluso el rap sin demasiado éxito, (en una colaboración incluida en el álbum de Kurtis Blow Kingdom Blow).

Ya en los noventa y tras enfermar gravemente de histoplasmosis (una infección fúngica), publica Time Out of Mind (1997), considerado su regreso artístico (ganó varios Grammys) y donde destacaba Cold Irons Bound.

Ya en el 2000 ganó un premios Óscar con Things Have Changed, de la banda sonora de la película Wonder Boys de Curtis Hanson (2000).

Por último vamos a destacar su disco Modern Times, elegido por Rolling Stone como el mejor álbum de 2006 donde reúne canciones como Thunder on the Mountain, que dura seis minutos, una duración no muy habitual en el mundo musical, si no eres Dylan claro.

Inclasificable Dylan

A lo largo de toda su carrera musical ha demostrado ser un artista sin miedo, que se ha atrevido y se atreve con cualquier estilo musical que le permita expresarse. Que escribe poemas y dibuja. Un autor con tanta personalidad (y poder) que incluso se permitió recoger su Nobel de Literatura en una ceremonia privada y sin prensa.