La bailaora Patricia Guerrero y la coreógrafa Sol León, Premios Nacionales de Danza 2021

Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, están dotados con 30.000 euros cada uno. "Que España, mi país, me diga sí, toma este premio, me hace sonreír" , ha señalado Sol León a Europa Press. También ha reconocido que ha sido un año y medio duro, sobre todo, por la pérdida de sus padres, a quienes ha dedicado el premio.

Ese mismo año también comenzó su carrera como coreógrafa -se retiró como intérprete en el 2003-. Para esta compañía ha creado hasta la fecha más de cuarenta trabajos. Su opera prima fue 'The Bard of Avon' (1989), a las que siguieron 'Seconds' (1992), 'Subject to Change' (2003), 'Silent Screen' (2005) o 'Skipping over damaged area' (2011). Sus coreografías han recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellas el Benois de la Danse en 2005, por su pieza 'Signing Off' (2003).