Paul McCartney cumple 79 años: repaso por la vida del ex-Beatle

En 1960 nacieron oficialmente The Beatles , un fenómeno musical que arrasó y cambió la forma de entender la música. La banda estaba compuesta por Lennon y McCartney en voz y guitarra, Harrison como guitarrista principal, Stuart Sutcliffe como bajista y Pete Best como batería.

El bajo llegó a las manos de McCartney por casualidad

En 1961 Sutcliffe abandonó la banda lo que llevó a McCartney a coger el instrumento que marcaría su carrera, el bajo. Un año después, en 1962, Ringo Starr se haría cargo de la batería quedando de esta manera conformado el cuarteto que haría historia: Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Enseguida se vio el talento compositivo de los dos primeros. Más tarde Harrison desarrollaría el suyo propio (de hecho grandes éxitos de la banda como Something o Here comes the sun son de él).