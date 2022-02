Pedro Sánchez condecora a Serrat, "el niño eterno", por su brillante carrera

"Cuando la señora ministra me comunicó que me concedían esta distinción, se lo dije a mi mujer, Yute, y me dijo: "y a ti por que?", ha señalado entre risas el cantautor catalán, quien ha reconocido que rápidamente recurrió a Google para ver a quién le habían dando esta condecoración "y descubrí que estaba Álvaro Mutis, Concha Velasco o José Luis Cuerda, todos amigos, me sentí reconfortado".