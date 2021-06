El Primavera Sound 2022 agota sus entradas

El festival ha considerado que el 'sold out' a un año vista demuestra que el nuevo formato "ha sido recibido de forma entusiasta", así como la confianza de la inmensa mayoría de poseedores de entradas para la edición de 2021, que han mantenido sus tickets.

Formato innovador

El cartel de conciertos

Este agotamiento de las entradas también se ha debido, en gran medida, al cartel de artistas que actuarán. Contará con actuaciones de cantantes mundialmente conocidos como: C. Tangana, Dua Lipa, Bad Gyal, The Strokes o Tyler the Creator.