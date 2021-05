El Primavera Sound 2022 de Barcelona se amplía a 11 días y ofrecerá 500 conciertos

Con motivo de la pandemia, este año tampoco se celebrará el Primavera Sound. Volverá oficialmente, si no hay problemas, en 2022. La edición del año que viene volverá con más fuerza que nunca, según ha avanzado y confirmado el codirector del Primavera Sound, Alberto Guijarro , el evento se ampliará a once días, incluyendo dos fines de semana, y ofrecerá una cantidad de 500 conciertos.

El Parque del Fórum, en Barcelona, seguirá siendo el centro del espectáculo

No solo se alargará en días, si no que el festival también se alargará físicamente desde el Parque del Fórum hasta el municipio de Sant Adrià del Besòs. Lo que supondrá, según Guijarro, aumentar la cifra de espectadores hasta los 80.000, entre todos los escenarios.

Cartel del festival

En el inicio de la pandemia, hace poco más de un año, el festival anunció la presencia en la edición de 2021 de Massive Atack, Porridge Radio, Tropical Fuck Storm o Girl in Red y artistas nacionales como Ferran Palau, Núria Graham o Soto Asa, que se sumaban a los confirmados Agoraphobia, Akasha Kid, Beabadoobee, Bicep, Carista, Gabriela Richardson, Georgia, Jeff Mills, Kamma & Masalo, Kehlani, Khaled, Tame Impala, The Strokes o Iggy Pop además de artistas de la escena nacional como C.Tangana, Bad Gyal, Manel o Maria del Mar Bonet. Todos ellos, finalmente estarán en el evento de 2022, al no poder realizarse en el año previsto.