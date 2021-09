El público aclama a Zahara en su concierto de Toledo, tras la polémica retirada del cartel: "Todas somos putas"

"A la par que he estado viviendo y sintiendo esta fuerza gracias a vosotras", señaló, "he estado viviendo y recibiendo un odio bestial que, os lo tengo que reconocer, también me ha hecho sentir muy insegura , muy pequeña muchas veces. He sentido mucho miedo muchas veces ".

María Zahara (Úbeda, 1983) admitió que no todos los días tenía la energía que necesitaba: "He tenido muchos conciertos en los que he estado con bloqueo, con muchísima ansiedad; he querido llorar en muchísimos conciertos y en muchos otros he llorado. Y hay veces que solo quería esconderme debajo de un edredón y no era nadie".